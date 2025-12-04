México debe destinar más a salud
Datos sobre el mercado de dispositivos médicos y proyecciones en la industria farmacéutica.
En México, el gasto en salud ronda el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la OCDE supera el 9%. Además, contamos con alrededor de una cama hospitalaria por cada mil habitantes, frente a un promedio de 4.3 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, informó el presidente del Clúster Médico, Manuel Galván.
Aseguró que a nivel global, el gasto en salud ya representa alrededor del 10% de la economía mundial, con un gasto estimado de casi 9.8 billones de dólares en un solo año.
Dijo que el mercado de dispositivos médicos supera los 570 mil millones de dólares en 2025 y se encamina hacia casi 900 mil millones de dólares hacia 2032, creciendo cerca de 7% anual.
La industria farmacéutica, por su parte, ronda los 1.8 billones de dólares en 2025 y podría superar los 3 billones en la próxima década, con tasas de crecimiento superiores al 6% anual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Añadió que impulsan proyectos como el hospital privado Fifty Doctors (50+), que combinan inversión nacional e internacional, infraestructura de alta especialidad y un modelo de operación con enfoque social.
Confirman recorte de 53% en aportaciones para Salud en SLP
Es dinero destinado al pago de sueldos del personal estatal y del IMSS-Bienestar, reconoció Leticia Gómez Ordaz
no te pierdas estas noticias
Mañana complicada en varias avenidas de la capital
Redacción
Salvador Nava, Carr. 57, Muñoz, Universidad y Fray Diego presentan tráfico denso desde temprano
Persisten las bajas temperaturas en SLP por Frente 17
Redacción
Protección Civil insta a tomar precauciones ante las condiciones de frío y niebla en San Luis Potosí por el Frente Frío 17.