México debe destinar más a salud

En México, el gasto en salud ronda el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la OCDE supera el 9%. Además, contamos con alrededor de una cama hospitalaria por cada mil habitantes, frente a un promedio de 4.3 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, informó el presidente del Clúster Médico, Manuel Galván.

Aseguró que a nivel global, el gasto en salud ya representa alrededor del 10% de la economía mundial, con un gasto estimado de casi 9.8 billones de dólares en un solo año.

Dijo que el mercado de dispositivos médicos supera los 570 mil millones de dólares en 2025 y se encamina hacia casi 900 mil millones de dólares hacia 2032, creciendo cerca de 7% anual.

La industria farmacéutica, por su parte, ronda los 1.8 billones de dólares en 2025 y podría superar los 3 billones en la próxima década, con tasas de crecimiento superiores al 6% anual.

Añadió que impulsan proyectos como el hospital privado Fifty Doctors (50+), que combinan inversión nacional e internacional, infraestructura de alta especialidad y un modelo de operación con enfoque social.