LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Disidentes políticos no deberían temer por su vida

Por Leonel Mora

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Disidentes políticos no deberían temer por su vida

El diputado local y dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Marco Antonio Gama Basarte, declaró que “ni en San Luis Potosí ni en cualquier otra parte del país, las personas que participan en política o en otras actividades, deberían temer por su vida”.

Lo anterior, luego de que Maribel Lemoine Loredo, concejal regidora de Villa de Pozos, hiciera público su temor de ser agredida en lo personal por ser una de las voces disientes dentro del Concejo Municipal de aquella demarcación.

“Por desgracia, las condiciones que se han generado sobre todo en los últimos seis años con asesinatos de hombres y mujeres vinculados al quehacer político producen un gran temor e incertidumbre en la sociedad en general, sin embargo, creo que no debemos acostumbrarnos a esto y mucho menos debemos permitirlo”, añadió el legislador.

Dijo que “lo que sí debe ocurrir es que, ante cualquier situación concreta de amenaza, se presenten las denuncias necesarias para que se apliquen los protocolos de seguridad y se dé seguimiento al caso mediante investigación. Si alguien se siente amenazado por motivos de su actividad política, creo que lo primero es expresarlo”.

