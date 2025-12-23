Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad

El frente frío número 23 ya ingresó a territorio potosino, lo que provocará descenso de temperaturas y probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente por la mañana, en la zona Huasteca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén temperaturas máximas de hasta 20 grados Celsius en la zona centro y 27 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 8 grados en la zona centro y el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por el frío, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día. Entre las recomendaciones destacan abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa y revisar calentadores, estufas y chimeneas, asegurando una correcta ventilación para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se pidió proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir frutas con vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades estatales indicaron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.