¡MAGIA DE NAVIDAD!

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad

Protección Civil alerta por mañanas frías y emite recomendaciones para prevenir riesgos

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 07:49 a.m.
A
Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad

El frente frío número 23 ya ingresó a territorio potosino, lo que provocará descenso de temperaturas y probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente por la mañana, en la zona Huasteca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén temperaturas máximas de hasta 20 grados Celsius en la zona centro y 27 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 8 grados en la zona centro y el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones por el frío, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día. Entre las recomendaciones destacan abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa y revisar calentadores, estufas y chimeneas, asegurando una correcta ventilación para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se pidió proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir frutas con vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades estatales indicaron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Tormenta causa daños en la huasteca

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad
Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad

Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad

SLP

Redacción

Protección Civil alerta por mañanas frías y emite recomendaciones para prevenir riesgos

Impugnar reforma sobre IA, "afinará" la legislación: Torres
Impugnar reforma sobre IA, "afinará" la legislación: Torres

Impugnar reforma sobre IA, "afinará" la legislación: Torres

SLP

Samuel Moreno

El secretario sostiene que es un tema novedoso con implicaciones directas en la vida pública

Aumenta la basura en los céntricos mercados
Aumenta la basura en los céntricos mercados

Aumenta la basura en los céntricos mercados

SLP

Rolando Morales

Esto, ante el incremento de los mismos por temporada decembrina

Alistan Plan de Manejo para la presa San José
Alistan Plan de Manejo para la presa San José

Alistan Plan de Manejo para la presa San José

SLP

Rolando Morales