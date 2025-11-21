logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

La CEPC reporta la mitad de establecimientos de bajo riesgo sin regulación; operativos se han reforzado.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 21, 2025 04:33 p.m.
A
Mauricio Ordaz Flores

Mauricio Ordaz Flores

Del total de establecimientos de bajo riesgo, como talleres mecánicos en San Luis Potosí, el 50 por ciento no está regulado, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Advirtió que giros como hojalatería y pinturatornomecánica y reparación de electrodomésticos suelen asumir que, por contar con la licencia de funcionamiento de la Dirección de Comercio, ya no necesitan cumplir con la normatividad que exige Protección Civil.

El señalamiento ocurre días después de que autoridades policiales reportaron la muerte de un mecánico, aplastado por un autobús cuando el gato hidráulico cedió durante una reparación.

Ordaz Flores señaló que la institución ha reforzado los operativos para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad, aun cuando se trate de establecimientos pequeños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ejemplificó que inspectores han detectado irregularidades graves, como talleres de torno que operan sin medidas básicas de protección para sus empleados.

"La parte fundamental de nuestros ejes rectores es la capacitación. De todas las empresas, entidades gubernamentales, inclusive hasta amas de casa estamos capacitando", remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC
Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

SLP

Rubén Pacheco

La CEPC reporta la mitad de establecimientos de bajo riesgo sin regulación; operativos se han reforzado.

Pensiones embarga a deudores activos
Pensiones embarga a deudores activos

Pensiones embarga a deudores activos

SLP

Rubén Pacheco

La DPE reconoce procesos civiles contra trabajadores en activo que adeudan créditos hipotecarios.

Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP
Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP

Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP

SLP

Rubén Pacheco

SSPC reporta poca reincidencia; Poder Judicial enfrenta saturación por causas penales de narcomenudeo.

Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP
Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

SLP

Pulso Online

El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.