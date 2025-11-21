Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC

Del total de establecimientos de bajo riesgo, como talleres mecánicos en San Luis Potosí, el 50 por ciento no está regulado, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Advirtió que giros como hojalatería y pintura, torno, mecánica y reparación de electrodomésticos suelen asumir que, por contar con la licencia de funcionamiento de la Dirección de Comercio, ya no necesitan cumplir con la normatividad que exige Protección Civil.

El señalamiento ocurre días después de que autoridades policiales reportaron la muerte de un mecánico, aplastado por un autobús cuando el gato hidráulico cedió durante una reparación.

Ordaz Flores señaló que la institución ha reforzado los operativos para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad, aun cuando se trate de establecimientos pequeños.

Ejemplificó que inspectores han detectado irregularidades graves, como talleres de torno que operan sin medidas básicas de protección para sus empleados.

"La parte fundamental de nuestros ejes rectores es la capacitación. De todas las empresas, entidades gubernamentales, inclusive hasta amas de casa estamos capacitando", remató.