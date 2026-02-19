Modernizan red de agua en Ciudad Satélite
La CEA informó que el sistema abastecerá 5,700 tomas con presión continua
La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que fue modernizado el sistema de distribución de agua potable en Ciudad Satélite, con impacto en 5 mil 700 tomas domiciliarias y alrededor de 23 mil habitantes.
De acuerdo con la dependencia, los trabajos incluyeron la instalación de un sistema de velocidad variable y la sustitución del transformador eléctrico por uno de mayor capacidad, con el objetivo de optimizar la presión y garantizar suministro constante durante las 24 horas.
El titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, supervisó las obras. Según lo informado, el sistema operará ahora a su máxima capacidad, lo que permitiría prescindir del uso de aljibes o tinacos para almacenamiento en viviendas.
Impacto y cobertura del nuevo sistema
La infraestructura está compuesta por dos pozos con un caudal de 40 litros por segundo cada uno, un tanque de almacenamiento con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos y 12 bombas de distribución que abastecen tres zonas del complejo habitacional.
El sistema también suministra agua a 39 empresas instaladas en el Parque Industrial Colinas de San Luis. Hasta el momento no se ha informado el monto de inversión destinado a la modernización.
