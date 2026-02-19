Modernizan red de agua en Ciudad Satélite

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que fue modernizado el sistema de distribución de agua potable en Ciudad Satélite, con impacto en 5 mil 700 tomas domiciliarias y alrededor de 23 mil habitantes.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos incluyeron la instalación de un sistema de velocidad variable y la sustitución del transformador eléctrico por uno de mayor capacidad, con el objetivo de optimizar la presión y garantizar suministro constante durante las 24 horas.

El titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, supervisó las obras. Según lo informado, el sistema operará ahora a su máxima capacidad, lo que permitiría prescindir del uso de aljibes o tinacos para almacenamiento en viviendas.

Impacto y cobertura del nuevo sistema

La infraestructura está compuesta por dos pozos con un caudal de 40 litros por segundo cada uno, un tanque de almacenamiento con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos y 12 bombas de distribución que abastecen tres zonas del complejo habitacional.

El sistema también suministra agua a 39 empresas instaladas en el Parque Industrial Colinas de San Luis. Hasta el momento no se ha informado el monto de inversión destinado a la modernización.