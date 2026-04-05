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Mon Laferte cierra Festival en Primavera ante 15 mil

La cantante encabezó el cierre del festival ante miles en el Centro Histórico.

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:35 p.m.
A
Mon Laferte cierra Festival en Primavera ante 15 mil

Mon Laferte encabezó el concierto de clausura del Festival Internacional San Luis en Primavera en la Plaza de Fundadores, donde el Ayuntamiento de la capital reportó la asistencia de más de 15 mil personas.

La cantante chilena ofreció una presentación marcada por la interacción con el público y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, en una noche que concentró a miles de asistentes en el Centro Histórico.

El espectáculo formó parte del cierre de la quinta edición del festival, que durante ocho días convirtió distintos puntos del primer cuadro de la ciudad en escenarios para actividades culturales.

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De acuerdo con cifras oficiales, el evento acumuló una asistencia superior a 250 mil personas, con presentaciones de música, danza, teatro y otras expresiones artísticas, todas de acceso gratuito.

Mon Laferte en Fundadores

El festival se desarrolló en el marco de la temporada de Semana Santa, con una programación distribuida en plazas y espacios públicos, principalmente en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

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