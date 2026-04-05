Fans de La Gusana Ciega se adueñan de calles por una firma

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- No es un concierto, pero lo parece. La

, en el Centro de la Ciudad de México, dejó de ser una vía discreta para convertirse en punto de encuentro de decenas de fans que, desde horas antes, comenzaron a apropiarse del espacio por una sola razón: la

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deLa cita era clara: unapor el lanzamiento de su disco "Clarooscuro". Pero lo que ocurrió fue más cercano a un. Tres horas antes, la fila ya se extendía plegada a la pared de la tienda "Déjalo ser Récords", un lugar que usualmente pasa desapercibido, pero que esa tarde latía al ritmo deinvisibles.Entre la multitud,esperan juntos. Son, pero también. Él fue quien la introdujo a la banda; ella ahora cuenta los minutos para verlos."Gracias a mi novio, yo conozco a, me convertí como que en una súpery ahorita ya estuve muy atenta de que, 'ay, va a haber' y así".La espera no es silenciosa. Hay nervios, sonrisas, celulares listos y miradas que buscan cualquier señal de movimiento., otra, encuentra en la música un"Llevo un tiempo siendo. Mi papá los ponía cuando yo era chica y me empezaron a gustar justamente y es la segunda ocasión que vengo a verlos".De pronto, el murmullo crece,aparece. No hay discurso ni anuncio: solo subasta para encender la. Se abre paso y toma su lugar mientras afuera los gritos rompen la calma de la calle.Desde las 12 horas fans llegaron con, improvisando pequeñaspara hacer más corta la espera. Otros, simples curiosos, se acercan a preguntar qué sucede. La respuesta se repite como contraseña:"Deben comprar el disco con nosotros para la firma".Minutos después, también aparecen"Lu", saludando rápidamente antes de entrar. La energía se contagia: niños, adultos, parejas, todos comparten el mismo objetivo llegar a que les firmen su disco.Ya adentro, los intérpretes de "" no sólo firman discos. Algunos fans que salen muestran sus boletos de conciertos firmados, posters,que los fans han guardado con la esperanza de que algún día llegará este momento y se retiran con una sonrisa que deja emocionados a las personas en la fila en la que siguen sumando fans en la calle.