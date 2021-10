Montan guardia por los borregos del Tangamanga I

A pesar de que el reglamento prohíbe donar, ceder o enajenar los bienes del parque Tangamanga 1, la administradora Vania Moreno Solano, insiste en reubicar a los borregos de la Unidad de Manejo Ambiental del parque Tangamanga 1... y es fecha de que nos da una explicación pública de su intención, denuncia Patricia Alderete Martínez, responsable de labor social con los borregos.

Patricia, junto con otros defensores de animales y de la naturaleza, mantienen una guardia permanente en el parque público, para evitar que los borregos que contribuyen a mejorar el ecosistema, sean extraídos por decisión de una funcionaria.

Explica que la directora del parque ni siquiera se ha parado en el lugar, y tampoco sabe que nacieron borreguitos en las últimas semanas, e incluso este mismo viernes nacieron dos dentro del parque.

Explicó que la administradora llegó y ya no le permitió hacer la labor social con los animales, a pesar de que no solo no les hacía daño, sino que los beneficiaba.

"La administradora dice que va a donar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario los ovinos y caprinos, pero se le debe recordar que esas decisiones las toma el Consejo de Administración y el Consejo no ha sesionado".

Hay cartulinas de protesta colocadas en las rejas de los alrededores del espacio de resguardo de los bovinos y caprinos, donde monta guardia.

Dijo que para ella, no es suficiente argumento que pudieran alegar que no tienen para la manutención de los animales, porque incluso ella está dispuesta a conseguir lo necesario para la alimentación y los medicamentos en caso de que resulten necesarios.

Recordó que los borreguitos cumplen una función ecológica muy importante y en su caso, contribuyen a la mejora de la vegetación: pastan todos los días de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde y generan abono.