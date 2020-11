Morena da marcha atrás a coalición con el Verde en SLP

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena decidió este martes revocar la coalición con el Partido Verde en San Luis Potosí, según confirmaron tanto instancias nacionales como estatales del partido.

"Con el 89% de la votación, el Consejo Nacional de Morena rechaza el convenio de coalición con el Partido Verde en San Luis Potosí. Tengan la confianza de que en esta nueva etapa de morena estaremos atentos a las propuestas y exigencias de la militancia", escribió Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, en Twitter.

Asimismo, Elí Hernández, secretario de Organización y Consejero Nacional de Morena difundió esta noche un comunicado en el que informa sobre la decisión.

El Partido Verde tenía como propuesta la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona para la gubernatura, lo que en días anteriores desató gran inconformidad entre la militancia morenista en San Luis Potosí.

En el comunicado emitido por Elí Hernández se detalla lo siguiente:

El día de hoy las más altas instancias de nuestro Partido Morena como son el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional han asumido escuchar la voz de las bases y de los cuadros directivos estatales, tanto del Consejo como de nuestro Comité Ejecutivo, en el sentido de rechazar un acuerdo de Coalición con el PVEM para los cargos de elección estatales por considerar que resultaría perjudicial a nuestro partido y al proceso de hacer realidad la Cuarta Transformación en nuestra entidad.

Estoy convencido que esta medida se toma conscientes que esa transformación debe considerar nuevas formas de hacer política alejados de la tradicional negociación de puestos públicos que la misma población rechaza. Esta decisión no se refiere tan solo al perfil de un actor político del PVEM en particular, sino a lo que representa en nuestra entidad en lo general pues es un partido en descomposición integrado por personajes que se integraron a éste y que conforman una camarilla que recientemente se encontraba en el PRD local, es decir, no son propiamente un partido como tal, sino un grupo de intereses particulares.

Considero que esta decisión fortalece a nuestro partido Morena y su calidad moral de cara a un proceso en el que la ciudadanía espera un verdadero cambio que haga realidad en nuestra entidad los postulados que nos han puesto con un alto porcentaje de aceptación.

En este contexto, participamos en la toma de decisiones su servidor Elí César Cervantes como Secretario de Organización y Consejero Nacional, así como el Presidente y Consejero Nacional Sergio Serrano Soriano, nuestro Senador de la República en su carácter de Consejero Nacional Ingeniero Primo Dothé Mata, las Consejeras y Consejeros Nacionales, los integrantes del Consejo Estatal y los Integrantes de las 58 Comisiones Municipales.

Tras darse a conocer la decisión de Morena, El Partido Verde también difundió un boletín en el que acusó a los morenistas de usar argucias para evitar la aplicación de encuestas y afirmó que se pretende imponer por "dedazo".

Afirmó que los candidatos a los que presuntamente se trata de imponer "no cuentan con el respaldo ciudadano y no están bien evaluados en los diversos estudios de opinión que se han realizado en San Luis Potosí".

Sostuvo que mantiene su propuesta "de ir con Ricardo Gallardo porque es el proyecto que cuenta con el respaldo popular mayoritario, pero rechaza un arreglo en los oscurito y como (sic) de espaldas a las y los habitantes de San Luis Potosí como quiere Morena)