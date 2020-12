Morena invita a Gerardo Zamanillo a unirse a sus filas

En rueda de prensa convocada por dirigentes del Partido de Morena en el estado de San Luis Potosí que se realizó en un salón de eventos sociales de Soledad de Graciano Sánchez como un acto de apoyo hacia Gerardo Zamanillo Olvera, éste fue invitado a unirse a sus filas.

En el uso de la palabra Zamanillo Olvera dijo sentirse contento de trabajar para el partido y consideró de suma importancia la convocatoria que hubo de militantes al evento.

Cuestionado sobre si considera derrotar a la gallardía, de ser el aspirante o la propuesta de Morena a la alcaldía de Soledad señaló: "estamos preparados y tenemos la suma confianza de que, con el apoyo de toda la ciudadanía, vamos a lograr nuestro objetivo".

Indicó que en Morena se trabajará por un proyecto incluyente y diferente que va a ayudar a toda la ciudadanía, pues considera al municipio de Soledad está en un bache al cual le faltan muchas cosas en las que se tienen que trabajar, entre ellas el de un desarrollo sustentable

Aseguró que por décadas el municipio ha estado rezagado, sin embargo, se estarán preparando proyectos importantes para beneficiar y transformar a la población soledenses, en el ámbito de salud, educación y principalmente seguridad.

En el evento se reiteró en diversas ocasiones el mensaje y los ideales del partido, el no robar, no traicionar y no mentir, donde además se hizo la invitación a sumarse a este movimiento, y luchar por un cambio de régimen político para Soledad, municipio que durante más de 10 años ha estado gobernado por los mismos, y que para las elecciones del 2021 ven en Zamanillo Olvera un buen perfil que puede ondear la bandera de Morena.

Entre los dirigentes presentes en el evento se encontraba Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis potosí, el diputado federal Cuahutli Badillo Moreno, la diputada federal Lidia Nayeli Vargas, Octavio García Rivas secretario de formación política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.