"Morena no me apoyó", dice alcalde de Vanegas

El presidente municipal de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, defendió su salida de Morena al acusar falta de respaldo del partido para atender necesidades básicas del municipio, como agua y carreteras, tras un año y medio de gestiones sin resultados, pese a que —según dijo— sus proyectos fueron recibidos sin que hubiera respuesta concreta.

El edil sostuvo que, aunque existe asignación de recursos federales y estatales, estos resultan insuficientes frente a las carencias de la demarcación. Señaló que su administración enfrentó limitaciones para concretar apoyos adicionales, lo que motivó su salida. "Sí me agarraron los proyectos, sí me dieron la atención y todo, pero nunca hubo respuesta", afirmó.

García Ruiz explicó que su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) responde a la búsqueda de mayor respaldo político y de gestión. Aseguró que en este instituto ha encontrado acompañamiento y resultados, en contraste con su experiencia previa.

El alcalde también respondió a las críticas de la dirigencia de Morena, que ha sostenido que los municipios cuentan con recursos suficientes. Reiteró que, si bien hay financiamiento, este no alcanza para cubrir las necesidades locales, por lo que insistió en la falta de apoyo efectivo para impulsar proyectos prioritarios.

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