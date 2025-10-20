Morena se deslinda de presunto implicado en caso de violación en la UASLP
El partido pidió investigar con claridad el caso ocurrido en la Facultad de Derecho.
El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí se deslindaron públicamente de la persona presuntamente implicada en el caso de violación denunciado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aclarando que no cuenta con reconocimiento alguno como militante ni dirigente del partido.
En un comunicado firmado por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y Carlos Artemio Arreola Mallol, los dirigentes estatales señalaron que, de haber participado en alguna actividad política, "ello no representa respaldo, protección ni cobertura alguna" por parte de Morena.
El documento también reafirma el respaldo del partido a la comunidad universitaria, en especial a las mujeres que exigen condiciones seguras y libres de violencia, enfatizando que "ninguna forma de violencia puede ser minimizada, encubierta ni relativizada bajo ningún argumento institucional, social o político".
Morena llamó tanto a la UASLP como a la Fiscalía General del Estado a informar con prontitud y claridad sobre el caso, garantizando que no haya revictimización y se respeten plenamente los derechos humanos.
