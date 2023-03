Morir sola, triste destino de Anita

“Le fallamos cuando estuvo pidiendo ayuda”, reconoce una de las organizadoras de la colecta para el funeral y sepelio o cremación de Ana María, una mujer de 77 años, quien aparentemente murió de un golpe en la cabeza al caerse en las faldas de un cerro, en abandono, sin ingresos y sumida en una fuerte depresión.

El cuerpo de Ana María Muñoz Padilla fue localizado desde el mediodía del pasado viernes 24 de febrero, en las faldas del cerro de la Corona, perteneciente a la comunidad de Tierra Blanca, sin indicios de violencia, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no la había identificado.

Esto se logró debido a que el pasado 3 de marzo, algunos vecinos se percataron de que tenían varios días sin ver a Ana, por ello acudieron a la FGE a solicitar una ficha de búsqueda, fue así que se dieron cuenta que ya había fallecido, relató Gustavo García, representante de la calle y exintegrante de la Junta de Mejoras de la colonia Balcones del Valle, segunda sección.

“Ella andaba allá en el cerro, ¿Cómo llegó al cerro?, no sé, ¿Quién la cruzó?, no sé, hay preguntas que los mismos investigadores no pueden contestar”, expone otra de las vecinas al relatar la localización del cuerpo de Ana y el avance de las investigaciones de elementos de Policías de Métodos de Investigación (PMI).

Elizabeth, su vecina de enfrente, fue quien reconoció el cuerpo de Ana, se había estado ocupado de proveerle comida y pagar sus gastos, ya que después de la muerte del esposo de Anita, como le decían de cariño, se quedó sin ingresos, incluso estaba en vías de ayudarle a tramitar la pensión de Adultos Mayores de la Secretaría del Bienestar.

Deprimida y sola

Según Gustavo, Ana atravesaba por una fuerte depresión, lo cual manifestó en diversas ocasiones, debido a la soledad que sentía por la muerte de su pareja, algunas veces incluso expresó sus deseos de morir y que no quería terminar en una fosa común.

Al conocer que el cuerpo de Ana probablemente podría terminar en una fosa común, los vecinos se organizaron para reunir el dinero suficiente para el funeral y el sepelio o en su caso cremación, con la finalidad de darle un final digno a sus restos, la respuesta ha sido solidaria, incluso derivado de las gestiones consiguieron un lote en el panteón El Saucito o un nicho en la iglesia de la colonia.

Pero la recuperación del cadáver de Ana no ha sido fácil, la FGE no les entregará los restos hasta no agotar todas las líneas de investigación y localizar a sus familiares, actualmente la dependencia está gestionando la búsqueda de unas sobrinas que al parecer radican en Aguascalientes, trámite que les anunciaron podría durar hasta seis meses.

Aunque apoyamos a Ana, con la compra de algunos víveres o sus gastos como lo hacía Elizabeth, como podemos ver no es suficiente, reconoció Gustavo, por ello consideró que es importante concientizarse de que se debe apoyar y acompañar a los adultos mayores que se encuentran en soledad.

Vejez y abandono

En México, 16 por ciento de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato, no sólo olvidados por el gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias, afirmó Margarita Maass Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el caso de San Luis Potosí, la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM) atiende actualmente a alrededor de 800 adultos mayores que se encuentran en situación de abandono. De esta población, al menos cinco por ciento requiere ser resguardada o ingresada a estancias para su cuidado, al ser personas en situación de calle.