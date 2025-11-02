Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Del total de conductores de taxis existentes en la entidad, solo entre 60 y 70 de las unidades vehiculares las conducen mujeres, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

En el caso del sistema de transporte público colectivo es mucho menor, pues solo alcanza alrededor del 0.5 por ciento del total, añadió la funcionaria estatal.

Describió que, en la actualidad la dependencia tiene empadronados a 5 mil 442 personas con una concesión y contabiliza aproximadamente a 18 mil operadores en las distintas modalidades de movilidad.

Aseveró que la SCT ha promovido e impulsado el empleo al volante entre la población femenina, a través de convocatorias para la entrega de las autorizaciones, que según afirmó, cada vez más buscan garantizar la paridad de género.

