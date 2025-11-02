logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Solo 70 taxis en SLP son conducidos por mujeres

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2025 01:21 p.m.
A
Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Del total de conductores de taxis existentes en la entidad, solo entre 60 y 70 de las unidades vehiculares las conducen mujeres, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

En el caso del sistema de transporte público colectivo es mucho menor, pues solo alcanza alrededor del 0.5 por ciento del total, añadió la funcionaria estatal.

Describió que, en la actualidad la dependencia tiene empadronados a 5 mil 442 personas con una concesión y contabiliza aproximadamente a 18 mil operadores en las distintas modalidades de movilidad.

Aseveró que la SCT ha promovido e impulsado el empleo al volante entre la población femenina, a través de convocatorias para la entrega de las autorizaciones, que según afirmó, cada vez más buscan garantizar la paridad de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca
Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

Sedesore y Seduvop valoran intervenciones en zonas siniestradas de la región huasteca junto a la JEC

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual
UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

SLP

Rubén Pacheco

Juan Carlos Torres Cedillo aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a intervenir si se solicita

Multa Segam a 19 municipios por rellenos irregulares
Multa Segam a 19 municipios por rellenos irregulares

Multa Segam a 19 municipios por rellenos irregulares

SLP

Rubén Pacheco

Las multas van de 2 a 6 millones de pesos; Venado recibió la más reciente por incumplir normas ambientales.

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público
Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

SLP

Rubén Pacheco

Solo 70 taxis en SLP son conducidos por mujeres