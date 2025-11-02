logo pulso
Multa Segam a 19 municipios por rellenos irregulares

Las multas van de 2 a 6 millones de pesos; Venado recibió la más reciente por incumplir normas ambientales.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2025 02:11 p.m.
A
Segam sanciona por mal manejo de residuos.

Segam sanciona por mal manejo de residuos.

Desde 2019 a la actualidad, se acumulan 19 multas millonarias impuestas a ayuntamientos del estado de San Luis Potosí por inadecuado manejo de rellenos sanitarios, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Exteriorizó que las medidas sancionadoras varían según las irregularidades detectadas al momento de la inspección ecológica de los complejos, por lo cual, existen de 2, 4 y hasta 6 millones de pesos.

Explicó que luego de desahogar la visita a los sitios de manejo de residuos, la Segam remite la imposición de la multa a la Secretaría de Finanzas (Sefin), instancia encargada de proceder con el cobro.

Añadió que desde que asumió la titularidad de la Segam, registra una sanción económica por 4 millones 200 mil de pesos al ayuntamiento de Venado -gobernado por la alcaldesa José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas-, en razón del incumplimiento de las normas ambientales.

