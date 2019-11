Multar por app de parquímetro es ilegal: De la Garza

La defensa legal de la empresa proveedora de la aplicación para pagar a distancia el parquímetro en la zona centro de San Luis Potosí, advierte que si un ciudadano es multado por pagar bajo esa modalidad, entonces el servidor público que la aplique podría caer la sanción en tribunales, porque no hay fundamentos legales para que la autoridad tome una decisión de esa naturaleza, aseguró el abogado José Mario de la Garza Marroquín.

Informó que está analizando la posibilidad de solicitar que las autoridades jurisdiccionales abran un procedimiento para instaurar un procedimiento de responsabilidades en contra de los funcionarios que establezcan las acciones necesarias para inhibir el pago a través de un sistema remoto, como el que ya funciona y la alcaldía pretende inhabilitar.

Explicó que no hay ningún fundamento en la ley para impedir el uso de una aplicación que se trabaja en forma voluntaria y por ello, entonces habría un acto totalmente ilegal y en todo caso, también la multa a los usuarios no tendría ningún fundamento

Reiteró el abogado que por mucho que la autoridad quiera sancionar a los ciudadanos, tiene que existir una norma que así lo establezca, pero si no tiene ningún fundamento y si los ciudadanos decidan utilizar una aplicación para facilitar el uso de los parquímetros, no se entiende por qué se le sancionaría o por qué se cometería un acto irregular.

A su juicio, es sólo una manera de intimidar a los ciudadanos para que no utilicen la plataforma y es una manera ilegal tratar de regular que la plataforma se deje de usar, puesto que están tratando de incluir a los tipos de contrato que tienen que celebrarse.

Comentó que con las acciones que están emprendimiento causan daños y perjuicios a la empresa y eso es responsabilidad directa del municipio

Insistió en que esperar que se conduzcan por los cauces legales y desistan de acciones que no tienen ningún fundamento legal.

José Mario de la Garza dijo que le llama la atención el manejo mediático de multas a los ciudadanos que en realidad no proceden y por una ley que no existe y por una acción que no tiene ningún fundamento legal.