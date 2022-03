Municipio recluta a voluntarios culturales

El Ayuntamiento capitalino incorporó a 130 personas, entre hombres y mujeres, a su red municipal de promotores voluntarios que colaborarán en la difusión de actividades culturales, turísticas, artísticas y deportivas con las cuales se buscará rescatar las tradiciones y valores de la ciudad, e incluso elevar algunas al rango de Patrimonio Cultural.

Esta iniciativa de la Dirección de Cultura Municipal pretende que las y los promotores brinden especial atención a las expresiones de la cultura popular tradicional para afianzar la identidad local; que participen en el diseño de los programas culturales del Ayuntamiento; promuevan el arte y la cultura a través de talleres en los barrios tradicionales, colonias y localidades, y no sólo en el Centro Histórico, así como capacitar a personas interesadas en desarrollar y defender la cultura popular de San Luis Potosí.

En un desayuno ofrecido a las y los voluntarios culturales, se les dejó en claro que se deben respetar las restricciones temporales de la veda electoral relacionada con la Revocación de Mandato Presidencial; que el trabajo de promoción es voluntario, por lo que no habrá remuneración económica; que los talleres y otras actividades no deben servir para el lucro o el proselitismo de ningún tipo; que el nombramiento de promotor será dado de alta o baja por el Ayuntamiento y que no implica relación laboral alguna entre el particular y el gobierno municipal, y que dicho nombramiento tendrá vigencia únicamente durante el periodo de gobierno de la administración 2021 - 2024.

La primera misión asignada a las y los promotores registrados este sábado, es la de comunicar entre particulares las actividades culturales, turísticas y deportivas de la temporada de semana santa en el municipio de la capital, dentro de los límites que impone la veda electoral ya citada.