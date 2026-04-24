Municipios, con 4 meses para homologar salarios a policías: Proal

Más de la mitad de los 59 municipios del estado de San Luis Potosí deben aumentar los salarios mínimos mensuales netos de 14 mil pesos a los policías, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

De acuerdo con los numerales transitorios del decreto de la reforma constitucional y de leyes secundarias, los municipios cuentan con un plazo de cuatro meses para cumplir con el aumento salarial a las corporaciones.

La secretaria ejecutiva refirió que municipalidades como San Luis Potosí, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez pagan un monto superior, incluso este último pretende equipar los sueldos con los de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Remarcó que, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), los ayuntamientos podrán cubrir la homologación obligatoria, en aras de no afectar otras partidas presupuestales.

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?? | Municipios tienen 4 meses para homologar salarios a policías: Proal

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En entrevista, refirió que el SECESP se encuentra en proceso de establecer cuánto será la inversión aplicada, cuyos resultados se obtendrán a través de los elementos capacitados en la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Hemos platicado con los municipios para que comiencen a homologar este salario, además de todo el seguimiento al recurso del Fortamun en materia de seguridad", concluyó.