Nace en Valles la primera bebé potosina del 2020

El primer bebé del 2020 en San Luis Potosí es mujer, y de acuerdo a los datos los Servicios Estatales de Salud, nació a las 00:01, en el Hospital General de Ciudad Valles, de la Secretaría de Salud.

De acuerdo a los datos proporcionados, la mamá se llama Aracely y es originaria del municipio de Aquismón. La hora de nacimiento registrada en área de ginecología del Hospital General del municipio de Ciudad Valles fue 00:01 horas del 1 de enero de 2020. El sexo del recién nacido es femenino, con un peso 2 mil 900 kilogramos y 49 centímetros de estatura. Acuerdo a los datos proporcionados por Cristian Alemán Muñiz, ginecológo y director del Hospital General de Cousad Valles de la Secretaría de Salud, el estado de salud de madre e hija son muy favorables.

En el caso del IMSS, se informó que el primer bebé del 2020 nacido en uno de los hospitales de ese esquema de salud, pesó 3 kilos 340 gramos y su madre dio a luz a las 00:43 horas, en el Hospital General de Zona (H.G.Z.) No.1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, ubicado en la avenida Nicolás Zapata.

Más de 14 mil 983 nacimientos registró el IMSS en San Luis Potosí, durante el 2019, siete mil 923 en hospitales de régimen ordinario y siete mil 060 a través del programa IMSS-Bienestar. De estos nacimientos, un 70.87 por ciento corresponden a partos normales y un 29.13 a partos por cesárea.

Durante las primeras horas, cada recién nacido en el IMSS es integrado al programa de Alojamiento Continuo a lado de sus madres para ser alimentados directamente del seno materno y garantizar un sano crecimiento y desarrollo.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 01, ubicado en la capital potosina, recibió más de seis mil 300 nacimientos durante el 2019, de los cuales tres mil 183 fueron niñas y tres mil 133 niños; el HGZ No 6, en Ciudad Valles, atendió más de mil 200 partos, de los cuales 642 fueron niñas y 652 niños; y en el Hospital General de Subzona No. 9, en el municipio de Rioverde, nacieron 154 niñas y 159 niños.

Para garantizar un parto seguro, para la madre y el bebé, cada una de las mujeres en etapa de gestación, que son atendidas en los diferentes hospitales del IMSS en la entidad potosina, llevan un control prenatal prescrito por el médico familiar, quien evalúa el desarrollo y evolución del embarazo periódicamente. Asimismo, gracias a la inversión en infraestructura y equipamiento que se ha hecho en los últimos años en los hospitales de la entidad, ahora se cuenta con espacios más cómodos y acondicionados para brindar atención de calidad y trato digno a cada mujer en labor de parto y durante su estancia.