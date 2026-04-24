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Narro visitará SLP para hablar de la crisis de salud

Evento del Grupo Plural el 30 de abril

Por Redacción

Abril 24, 2026 12:01 p.m.
A
Narro visitará SLP para hablar de la crisis de salud

El Grupo Plural anunció una conferencia magistral con el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, para evaluar el sistema mexicano de salud.

La conferencia, presentada por la expresidenta de la junta directiva del sistema estatal DIF, Concepción Guadalupe Nava Calvillo; la extitular de la Secretaría de Salud, Sofía Dauajare Cinta; y el doctor Amado Felipe Vega Robledo, se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 17:30 horas en Taller 2560, ubicado en Avenida Constitución.

El evento lleva como temática principal "La salud en México y la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo", como parte de las actividades organizadas en torno a la participación del también exsecretario de Salud federal y exsubsecretario de Gobernación.

Dentro del contenido, se abordará de qué se enferman y mueren los potosinos, a partir de datos duros que colocan entre las principales causas a las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, tuberculosis y cáncer.

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También se analizarán las enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación, algunas de las cuales han registrado rebrotes tras la suspensión de campañas, como el sarampión.

Otro eje será el de las enfermedades de alto impacto en mortalidad materna y neonatal, así como los problemas de salud mental que derivan en suicidio.

El diagnóstico incluye que, si bien existe disponibilidad de médicos, su bajo rendimiento está vinculado al desabasto de medicamentos, lo que limita el acceso de la población a tratamientos, pese a las brigadas que realizan visitas domiciliarias para detección y entrega de insumos.

Asimismo, se contempla el déficit de camas hospitalarias como parte de las problemáticas estructurales del sistema.

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