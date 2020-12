Nava: el triunfo a toda costa (VIDEO)

No hay más ruta que la de Xavier Nava. Eso es lo que se concluye tras escucharlo afirmar que la competitividad del candidato de la alianza Sí por San Luis debe ser casi el único requisito que debe prevalecer en la selección.

"No podemos ir con un candidato que gane la elección interna y pierda la elección constitucional. Me parece que sería un error gravísimo de un esfuerzo democrático por ganar San Luis y por transformar nuestro Estado", dice a los coordinadores editoriales de Mival en la charla sostenida días después de que otra aspirante, Sonia Mendoza Díaz, declinara en su favor; y de que el Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto integrante de la coalición, se pronunciara por una candidatura de unidad con él al frente.

Las dos situaciones fueron aprovechadas por Nava Palacios como la alternativa "más competitiva" para ganar la elección Constitucional.

Y esos son los dos temas que dominan la entrevista: el grupo político al que derrotó y la insistencia en que sólo él puede competir para triunfar en la elección, por sobre competidores de mayor prosapia al interior del partido que lo postula.

Cuando, al hablar de partidos, se le señala que si los saltos que ha dado entre el PRD y el PAN lo convierten en el político más pragmático en esta elección, rechaza la afirmación. "Voltea a otros lados, ahí lo son más", asegura.

Competitividad, lo único

La entrevista se da dos días después de que Sonia Mendoza anunció su retiro de la contienda, denunciando que no hay piso parejo en la elección y, virtualmente, externara su apoyo hacia su candidatura.

De inicio, Nava Palacios señala que la decisión afectará para bien al proceso, y que es una reafirmación de su petición de unidad al interior del PAN para una meta superior: "que la coalición cuente con un candidato que pudiera hacerle frente a quien está fuera, y poder derrotar a los adversarios que realmente son a quienes hay que combatir".

La unidad entre los aspirantes del PAN, insistió, ayudará a concretar la opción más competitiva de la coalición. "Y la opción más competitiva adentro tiene que ser la opción más competitiva afuera", recalca.

Sobre las razones de su competitividad, Nava Palacios dice que residen en su trabajo en la Alcaldía y los buenos resultados que, afirma, está ofreciendo.

El alcalde con licencia pone en la balanza militancia y posibilidades de triunfo: "hay militancia que tiene derecho a luchar durante muchos años por contender por candidaturas, me parece que en momentos históricos, también hay que sacar el pecho y enfrentar las condiciones como vienen".

Se le pregunta si no considera a Octavio Pedroza Gaitán y a Marco Gama Basarte, los otros participantes en el proceso interno panista, como alternativas competitivas.

Responde que sí los considera, pero al de 2021 es una elección "de máxima competitividad", en la que se debe participar con la alternativa que más posibilidades tiene.

"No solamente la experiencia, sino a que juntarlo todo: la experiencia, la competitividad, la posibilidad de ganar elecciones y todas esas características me parece que son lo que hay que estar evaluando".

Recuerdos del desastre

Insiste en el perfil competitivo del candidato de la coalición, un postulado que, dice, ha externado desde el primer día. Y bajo esa premisa, indicó, se evitarían rupturas y fricciones internas.

"Ustedes han sabido lo que ha pasado en el PAN en las últimas dos elecciones. Y es que ha ido a competir con figuras importantes del partido, en una ocasión con Alejandro Zapata, y en el otro, con Sonia Mendoza, pero las divisiones internas han causado mucho daño".

Sería muy lamentable que se repitiera este año ese desenlace.

El remedio, insiste, es el de la competitividad como criterio único para decidir al candidato.

Los partidos adversarios, indica, están haciendo eso, precisamente.

"Pensar que quién me cae bien, quién me cae mal, desde un grupo particular, no es un criterio objetivo para tomar una decisión", expresa.

Rechaza el pragmatismo

Al referirse a los partidos políticos, se le recuerda al aspirante a la gubernatura su paso por el PRD, con el que alcanzó la diputación federal, su unión con el PAN para llegar a la Alcaldía y ahora, la postulación por ambos partidos.

Se le interroga si eso no lo convierte en el político más pragmático de entre los que buscan la gubernatura.

Responde de nuevo que nunca ha tenido militancia partidista, y que esos episodios son oportunidades para participar en proyectos, que tienen un color distinto, pero que ahora están en él mismo.

Admite: "no puedo decir que las ideologías no importan.", pero señala que hay un bien mayor por el que se debe desarrollar, dentro de las diferencias, un objetivo común.

También pide echar un vistazo hacia "los de fuera y del otro lado", porque ve en varios un enorme pragmatismo.

Cancha pareja

El entrevistado dice compartir las inquietudes de Sonia Mendoza sobre la inequidad de la contienda interna panista. Como ella, también pide cancha pareja.

"Siempre, porque eso es lo que yo también ofrezco. Pedimos cancha pareja porque uno sabe cómo son estas contiendas internas, y son complicadas", expresa.

Pero alertó que uno respetará los resultados de la contienda interna, siempre que se cumplan las reglas.

Eso no quita, dice, que en una contienda interna haya presiones como en todos lados. Y en ese escenario, "surgen pasiones, encuentros, desencuentros y todos queremos ganar".

En ese panorama, dice, las reglas se deben de cumplir y "el árbitro deberá de comportarse como árbitro, no como el jugador número doce".

Los Gallardo: el objetivo

Nava Palacios señala que el adversario, ahora, no está en la contienda interna panista. Y no sólo adversario, sino el "enemigo de San Luis".

Los aspirantes a la gubernatura por parte de la alianza, aconseja, deben estar de acuerdo con una amplia visión de qué es lo que está en juego.

Nava Palacios recuerda que en 2018, él y el PAN propinaron "una derrota aplastante a quienes no queríamos que estuvieran en la capital desgobernando".

Lo hicieron cuando no había quién encabezara un proyecto "para hacerle frente a la corrupción, a la mentira, a la oscuridad de la ciudad".

Y el objetivo de la coalición, desde su punto de vista, es impedir que ese proyecto regrese. Se refiere a la vuelta de la familia Gallardo al poder, con la candidatura del diputado Ricardo Gallardo Cardona.

De hecho, ve la posibilidad de un triunfo del candidato del Partido Verde Ecologista de México como un mayor riesgo que la 4T.

Con Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considera, "hay que buscar los equilibrios, a través de una nueva conformación de la Cámara de Diputados.

Pero la familia Gallardo representa al poder involucrándose con la delincuencia y la alta corrupción.

"Esos riesgos yo son los que veo muy latentes porque ya vemos cómo gobierna", indica, "y debemos hacer nuestro trabajo para que no pueda llegar el crimen al Gobierno".

Ese peligro, abunda, debe combatirse frontalmente. "Enfrentarlos en 2018; enfrentarlos en el 2021 y enfrentarlos sucesivamente cuando crean que pueden regresar por sus fueros y que no va a haber alternativas que les haga frente".

Sobre por qué no han prosperado ninguna de las once denuncias por hechos presuntamente corruptos de la administración de Ricardo Gallardo Juárez, Nava Palacios responde que "si fuéramos Ministerio Público, seguramente habría resultados distintos".

Nava entendería

Se le pregunta qué pensaría su abuelo, Salvador Nava Martínez, de verlo en una elección bajo las siglas del PRI.

El prócer, señala, "era un político sumamente consciente de una realidad y donde había que enfrentar, habría que enfrentar".

Pero también que sabía cuándo combatir, cuando encabezar, cuando acompañar.

Sobre el aliado tricolor, Nava Palacios dice que el PRI era un gran adversario, pero los tiempos y las circunstancias han cambiado.

Pero indica que por encima de las complejidades de la alianza, los integrantes deben ponderar los riesgos que enfrenta San Luis y los equilibrios que se quieren lograr a nivel federal.

Tenemos que combatir en este momento a quienes con una violación sistemática de la norma han venido tomando un posicionamiento en el Estado.

"Creo que eso es lo que combatiría Salvador Nava", afirma.