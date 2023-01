Necesario indagar quién justificó compra de cigarros y libro de brujería con cargo al erario: Aguilar Hernández

Es necesario indagar quién justificó la compra de cigarros y un libro de hechicería con cargo a la instituto político, a fin de determinar si fue la pasada o la actual presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE), admitió Juan Francisco Aguilar Hernández, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

En días pasados, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó que la dirigencia panista pagará una multa de 5 millones 377 mil 225.81 pesos, impuesta por el INE.

Entre la irregularidades, se detectó la compra de una cajetilla de cigarros Marlboro Double Fusion Ruby 20 y tres libros, uno de ellos sobre magia, brujería y ocultismo.

En entrevista, atajó que no le gustaría responsabilizar a la presidencia actual, porque no tiene los datos completos sobre la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE). "Me gustaría tener más datos, y saber si fue en esta administración o en la pasada".

"Definitivamente es lamentable, eso. Hay que ver quién trato de justificar. Lo importante es ver quién, ya sea en mi administración o en la administración actual", declaró.

El también diputado plurinominal, exteriorizó que la norma electoral marca un catálogo de las adquisiciones justificables, pero "obviamente" que no se consideran compras de cigarrillos, y mucho menos libros para uso personal.

"Hay que ver cuándo se hizo esa comprobación (...) si bien es cierto, yo a finales del 2021 prácticamente estaba entregando (la dirigencia), esto lo sé por lo nota (publicada). La verdad desconozco, vamos, ahora sí que, en ese tema no sé si fue dentro de mi administración", dijo.