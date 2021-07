Negocios del centro histórico no exigirán certificado de vacunación

El alza de contagios de coronavirus en el estado potosino ha puesto en estado de alerta a los empresarios de la capital potosina, tal es el caso de los que cuentan con establecimientos en el centro histórico de la ciudad, pues temen que se regrese a color naranja en el semáforo epidémico y con ello, se endurezcan de nueva cuenta las medidas y restricciones operativas.

En entrevista, el expresidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, indicó que aunque en otros estados ha surgido la propuesta de pedir certificados de vacunación al ingresar a los negocios como comercios e incluso restaurantes, ésta medida no es considerada pues con las medidas habituales es suficiente para brindar protección a los clientes y trabajadores de los comercios.

"Al cliente el certificado no, creemos que es suficiente con la toma de temperatura, la sana distancia y uso de cubrebocas, esos lugares no están los contagios", señaló.

Narváez Arochi, reconoció que el nuevo repunte que han observado en el número de contagios pone en alerta a este sector, sin embargo, aseveró que es impensable considerar un nuevo cierre total como ocurrió el año pasado al inicio de la contingencia.

"El gobierno sabe que un nuevo cierre sería criminal y el resultado sería fatal, saben perfectamente que ya no es opción cerrar la economía".

Finalmente, el líder comercial anticipó que las ventas seguirán lastimadas durante los próximos meses pues no se vislumbra un panorama alentador hasta que se logre inmunizar a toda la población.