Ni el sacerdote agredido en Tambaca ni el presunto responsable han rendido su declaración: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) investiga la agresión que sufrió un sacerdote en Tambaca, quien fue apuñalado la noche del domingo, por un sujeto que supuestamente se introdujo para robar en la casa parroquial.

El titular de la Fiscalía, Federico Garza Herrera, indicó que el sacerdote se encuentra recibiendo atención médica en un hospital de Ciudad Valles, y al momento se encuentra estable.

Dijo que mantienen contacto permanente con las autoridades eclesiásticas de esa zona, ya que el párroco no ha rendido su declaración, situación por la que no se puede determinar si esa agresión está relacionada a su actividad como sacerdote.

Indicó que una persona fue detenida por los pobladores de esa comunidad, a quien identifican como el probable responsable de los hechos; el sospechoso se encuentra policontundido y tampoco ha emitido su declaración.

Descartó que pueda existir la presencia de una banda dedicada a atentar contra los sacerdotes.

"No consideramos que pudiese existir una banda que atente contra los sacerdotes o cuando menos hasta ahora no tengo ninguna información o dato que me haga presumir eso", finalizó.