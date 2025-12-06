"Ni la conozco. Jamás he amenazado a nadie", responde Serrano a Lemoine

El diputado Héctor Serrano Cortés aseguró que, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) desechó la impugnación promovida por ciudadanos contra la designación de Patricia Aradillas como concejal presidenta de Villa de Pozos, el Congreso mantendrá abierto el procedimiento por las presuntas irregularidades detectadas en el Concejo, incluidas, las conductas exhibidas en un audio que, dijo, no quedarán "en el tintero".

Serrano, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Gobernación, reiteró que la resolución del tribunal confirma que el caso no pertenece al ámbito electoral. Recordó que los concejales "no fueron electos ni son producto de la voluntad popular", por lo que la vía utilizada por los promoventes "no era la correcta" y fue desechada "porque no procede la instancia". Indicó que esto no frena la revisión legislativa: "Vamos a seguir con eso".

El legislador defendió el análisis del Congreso sobre el audio que involucra a una regidora del concejo y que, afirmó, muestra una conducta incompatible con la responsabilidad del cargo.

En respuesta a Maribel Lemoine, quien aparece en el material y denunció amenazas además de asegurar que el audio está editado, Serrano negó vínculos personales: "Ni la conozco. Jamás he amenazado a nadie".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que la autenticidad del audio y las posibles alteraciones también están siendo investigadas por otras autoridades.

Serrano describió un escenario de inestabilidad dentro del Concejo de Villa de Pozos a un año de su creación, provocado —dijo— por algunos de sus integrantes.

Recordó que los intentos por adelantar elecciones quedaron sin efecto por un amparo y que la renovación solo podrá ocurrir hasta 2027.

"No observo una estabilidad que permita atender consistentemente las necesidades del municipio", afirmó, al señalar incluso afinidades políticas entre algunos concejales.

Sobre la eventual remoción de los actuales regidores y el llamado a suplentes, reconoció que todavía no hay definición, pues aseguró que la ruta dependerá de lo que marque la legislación aplicable y del análisis de especialistas jurídicos del Congreso.

Las decisiones, dijo, serán colegiadas, "lo que me mortificaría es no actuar. Vamos a continuar hasta que concluya".