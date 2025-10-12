logo pulso
"Ni ventajas ni trajes a la medida": PAN exige piso parejo rumbo a 2027

Verónica Rodríguez Hernández critica a Morena por postergar discusión sobre antinepotismo y destaca la necesidad de un gobierno humanista en San Luis Potosí.

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2025 01:27 p.m.
A
"Ni ventajas ni trajes a la medida": PAN exige piso parejo rumbo a 2027

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, se pronunció a favor de la participación de las mujeres en política, pero advirtió que no debe hacerse a costa de generar desigualdades o reglas "a la medida", al tiempo que pidió garantizar un piso parejo para hombres y mujeres rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante un encuentro con medios, la dirigente panista subrayó que el impulso a la representación femenina debe centrarse en abrir espacios reales y equitativos, y no en imponer disposiciones que terminen favoreciendo intereses particulares.

"Estoy a favor de que las mujeres participen y de que existan leyes que nos hagan más visibles, pero estoy en contra de que se generen desigualdades, tanto para hombres como para mujeres. En política no se pueden usar trajes a la medida; tenemos que competir en condiciones justas", afirmó.

Rodríguez Hernández también criticó la inconsistencia de Morena en temas de paridad y transparencia, recordando que recientemente ese partido postergó hasta 2030 la discusión sobre el "antinepotismo", pese a haberlo promovido como una de sus banderas.

"Morena vino a decir que no bajará candidaturas de familiares, pero estaremos observando, porque ya demostraron que no son congruentes. En San Luis Potosí merecemos un gobierno humanista, que atienda las verdaderas necesidades como el desabasto de medicinas y la salud de los potosinos", sostuvo.

La dirigente panista destacó además que Acción Nacional cuenta con mujeres con trayectoria, experiencia y resultados, entre ellas las diputadas locales Aranza Puente y Mireya Mancini, así como la senadora suplente Estela Arriaga Marqués.

"En el PAN tenemos mujeres que han trabajado por San Luis Potosí, que han respondido en el Congreso y en la gestión pública. Todas ellas podrían levantar la mano con legitimidad", expresó.

Rodríguez Hernández enfatizó que la participación política debe guiarse por los tiempos y las prioridades de la ciudadanía, no por ambiciones personales.

"Nos encanta participar en política, pero debemos distinguir cuándo es nuestro tiempo y cuándo es el de las y los potosinos. En 2027 debemos privilegiar lo que más le conviene al estado", concluyó.

