logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega Galindo persecución a tiendas chinas

Se han clausurado establecimientos que no tienen licencias de funcionamiento, dijo el alcalde

Por Rolando Morales

Diciembre 06, 2025 02:21 p.m.
A
Niega Galindo persecución a tiendas chinas

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa con las acciones de verificación y clausura de establecimientos que operan sin la Licencia de Funcionamiento Municipal, luego de que este 4 de diciembre se colocaran sellos en una tienda de artículos importados ubicada en Álvaro Obregón No. 225, en pleno Centro Histórico.

Durante un recorrido de inspección, personal municipal confirmó que el negocio denominado Importaciones MK 168 no contaba con la documentación obligatoria para ofrecer servicio al público, por lo que se procedió a su clausura en cumplimiento directo del Reglamento Municipal.

Este hecho se suma al cierre aplicado el pasado 29 de noviembre a otro establecimiento de artículos importados situado en Julián de los Reyes No. 236, también en la Zona Centro, el cual igualmente operaba sin la licencia correspondiente. La autoridad municipal reiteró el llamado a comerciantes para mantener vigentes sus permisos y acercarse a Comercio en caso de requerir orientación para regularizarse."

Ante los señalamientos públicos sobre supuestas acciones dirigidas específicamente a comercios de origen asiático, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aclaró que la finalidad de estos recorridos es ordenar el cumplimiento de las licencias, sin distinguir nacionalidad o giro comercial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Yo le quitaría lo de tiendas chinas; son establecimientos que no tienen ningún tipo de trámite", afirmó el presidente municipal. Explicó que durante un recorrido personal realizado por calles como Julián de los Reyes, Hidalgo y el Jardín Colón, constató que la mayoría de los comercios tradicionales tienen sus licencias al día, mientras que varios de los establecimientos recientemente instalados "no tienen ningún papel".

El alcalde señaló que, aunque las clausuras han llamado la atención por tratarse de tiendas grandes, algunas de hasta 400 metros cuadrados, estas operaban totalmente sin licencia de funcionamiento. "No es un operativo contra tiendas chinas", enfatizó. "Es una actualización del recorrido sobre el tema de licencias. Tenemos que meter orden".

Galindo también indicó que, pese a críticas dirigidas hacia la Dirección de Comercio por estas medidas, la dependencia actúa conforme a la ley para garantizar que todos los negocios cumplan con la normatividad que regula su operación en el Centro Histórico.

LEA TAMBIÉN

Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP

Inspecciones revelan irregularidades en tiendas asiáticas del Centro Histórico

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niega Galindo persecución a tiendas chinas
Niega Galindo persecución a tiendas chinas

Niega Galindo persecución a tiendas chinas

SLP

Rolando Morales

Se han clausurado establecimientos que no tienen licencias de funcionamiento, dijo el alcalde

Intensifica SSPC acciones contra menores en motocicletas
Intensifica SSPC acciones contra menores en motocicletas

Intensifica SSPC acciones contra menores en motocicletas

SLP

Rolando Morales

Se ha convertido en un vehículo de uso familiar, lo que ha derivado en prácticas peligrosas: Villa Gutiérrez

"Ni la conozco. Jamás he amenazado a nadie, responde Serrano a Lemoine
"Ni la conozco. Jamás he amenazado a nadie, responde Serrano a Lemoine

"Ni la conozco. Jamás he amenazado a nadie", responde Serrano a Lemoine

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso seguirá investigando presuntas irregularidades en el Concejo de Villa de Pozos, señaló

Analizan ampliar horarios de antros en la capital durante diciembre
Analizan ampliar horarios de antros en la capital durante diciembre

Analizan ampliar horarios de antros en la capital durante diciembre

SLP

Rolando Morales

El alcalde Enrique Galindo señaló que se busca atender la demanda turística