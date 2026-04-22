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Niega Galindo que haya un escenario de "crisis" por agua

El alcalde capitalino hizo un llamado a evitar la politización del tema hídrico

Por Rolando Morales

Abril 22, 2026 03:02 p.m.
A
Enrique Galindo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Enrique Galindo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde Enrique Galindo rechazó que exista una crisis de agua en la capital potosina y negó las versiones difundidas por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, así como por el titular de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez, quienes han advertido sobre fallas en pozos y una supuesta problemática generalizada en la zona metropolitana.

El edil capitalino sostuvo que, con base en los reportes diarios que recibe como presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, la situación no corresponde a un escenario de crisis. Reconoció que actualmente el pozo Jacarandas 2 se encuentra fuera de operación, mientras que uno más en la zona de Lomas presentó fallas recientemente, aunque aseguró que será reincorporado en breve. Asimismo, indicó que el pozo Salk, que había sido objeto de sabotaje días atrás, ya se encuentra funcionando.

Galindo Ceballos enfatizó que no existen más pozos fuera de circulación y subrayó que los problemas detectados son focalizados, particularmente en zonas específicas como Jacarandas, donde admitió afectaciones en el suministro. Sin embargo, insistió en que estos casos no reflejan una crisis general en toda la ciudad.

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En ese sentido, hizo un llamado a evitar la politización del tema hídrico, al considerar que llevar la discusión al terreno electoral puede agravar la percepción pública. Señaló que respeta las opiniones de los actores políticos, pero cuestionó el momento en que surgieron las declaraciones, sugiriendo que podrían responder a intereses ajenos a la situación real del servicio de agua.

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"¿Cuando se subió el presidente del verde? si se supone que hay crisis desde hace un mes, pues se subió ayer, ustedes ya saquen sus conclusiones", afirmó.

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