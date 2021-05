Niegan detección de más personas asociadas con variante india

Miguel Ángel Lutzow, secretario de Salud de San Luis Potosí, dijo que en esta entidad no se han detectado más personas asociadas con la variante india del Covid-19 (B.1.617), pues las investigaciones sólo arrojaron a 34 personas que dieron positivo y que tuvieron contacto con el paciente de 40 años de edad, al que se catalogó como "paciente índice".

Explicó que los estudios por el brote detectado a principios de abril y cuyos resultados confirmatorios se dieron a conocer el pasado 2 de mayo, arrojaron únicamente 34 casos asociados, de los cuales en sólo cuatro personas se logró confirmar la secuencia genética con la cepa, mientras que las 30 restantes dieron positivo a Covid-19, pero no se pudo determinar la confirmación con la variante proveniente del sudeste asiático por la temporalidad entre la enfermedad y la toma de muestra.

Destacó que de los 34 pacientes asociados no se registró muerte alguna y que sólo dos personas requirieron hospitalización por su condición de salud, entre ellas el paciente índice, quien tras ser internado en una unidad Covid y tomársele la muestra se logró identificar la circulación de la variante en esta entidad, y otra persona de 50 años, con factores de riesgo, que sigue hospitalizada, pero ha presentado mejoría.

Lutzow Steiner indicó que las investigaciones continúan; sin embargo, pronto podrían concluir debido a que no se han documentado nuevos casos para determinar una dispersión generalizada de preocupación.