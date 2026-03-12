Niegan SSPC abuso tras detención en Ciudad Valles

Si bien, en Ciudad Valles se confirmó la existencia de la denuncia de un detenido que acusa abuso policial, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo al hombre, quien al momento del arresto ya presentaba heridas, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El mando policial precisó que la corporación a Ulises N. por presuntos delitos contra la salud al decomisarle varias dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", así como de una motocicleta.

Refirió que durante el procedimiento de certificación médica, personal de la Comisión Nacional de Emergencias detectó que tenía una cicatriz infectada, por lo que los paramédicos le brindaron atención.

Juárez Hernández reclamó que el caso fue desvirtuado por algunos portales, donde se publicaron imágenes del hombre herido en un pie y dando a entender que los policías lo habrían golpeado.

"Es lo que yo he mencionado... Pareciera que a la Guardia Civil nos hacen ver como si esto fuera una actuación sistemática o incluso, de protección hasta los grupos criminales, que nosotros encontramos en la realidad, en campo", dijo.

En tanto, actualizó que todavía no se tiene identificación, ni certeza que siete policías estatales hayan irrumpieron en un restaurante del municipio de Salinas de Hidalgo, a fin de causar destrozos y robarle el celular a una de las propietarias.

El pasado 16 de febrero se informó que siete guardias estatales ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior y a la hija del dueño, le robaron el teléfono celular.

DETENIDO ALEGA "SIEMBRA" DE DROGA

En la detención reciente de un joven en la capital potosina, donde se denuncia que supuestamente la Guardia Civil Estatal le habría sembrado droga, Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reviró que tal afirmación forma parte de la defensa del imputado de negar el hecho.

Criticó que muchas veces se romantizan las aprehensiones, es decir, que quienes son arrestados por las corporaciones policiales no son "los que deberían de estar, porque son inocentes".

Explicó que, en ese y otras detenciones, la legalidad de la misma lleva un procedimiento que comienza con la evaluación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), al momento de integrar la carpeta de investigación por los delitos imputados.

Posteriormente, un juez de Control determina si la aprehensión se dio conforme a la ley en la primera audiencia, es decir, si legal o ilegal, complementó.

"Tenemos un alto porcentaje de los IPH (informe policial homologado), a través de la actuación de la Guardia Civil se llevan las personas a juicio, en el control nos dan la razón y tenemos un alto porcentaje", destacó.