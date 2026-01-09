Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó alerta preventiva por el Frente Frío 27, que provocará descenso marcado de temperatura, vientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de San Luis Potosí.

Las condiciones más severas se esperan en el Altiplano, principalmente en Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Matehuala y la sierra de Catorce, donde el pronóstico advierte precipitación invernal durante el domingo.

La CEPC también alertó por rachas de viento de hasta 60 km/h en áreas elevadas y bancos densos de niebla en carreteras durante las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad y complicar la circulación.

La dependencia pidió abrigarse, extremar cuidados de salud, proteger a niñas, niños y adultos mayores y seguir información oficial ante cambios en el pronóstico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí