Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

Posible nieve en la sierra de Catorce y Altiplano; vientos y niebla.

Por Redacción

Enero 09, 2026 08:05 p.m.
Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó alerta preventiva por el Frente Frío 27, que provocará descenso marcado de temperaturavientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de San Luis Potosí.

Las condiciones más severas se esperan en el Altiplano, principalmente en Villa de la PazVilla de GuadalupeMatehuala y la sierra de Catorce, donde el pronóstico advierte precipitación invernal durante el domingo.

La CEPC también alertó por rachas de viento de hasta 60 km/h en áreas elevadas y bancos densos de niebla en carreteras durante las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad y complicar la circulación.

La dependencia pidió abrigarseextremar cuidados de saludproteger a niñas, niños y adultos mayores y seguir información oficial ante cambios en el pronóstico.

Posible nieve en la sierra de Catorce y Altiplano; vientos y niebla.

