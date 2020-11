No es forzoso que la candidatura de la coalición se elija por unanimidad: PAN

Las cláusulas de la coalición "Sí Por San Luis" no contemplan unanimidad entre los institutos que la conforman para elegir a quien encabezará la candidatura, afirmó Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Coincidió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la existencia de gente que pretende fracturar el convenio que se ha logrado hasta ahora "porque es una coalición histórica. Es una coalición que jamás se había visto".

"Obviamente a mucha gente le incomoda, porque es una coalición ganadora. Es una coalición que hoy trajo buenos comentarios entre la ciudadanía", aseguró.

El dirigente estatal exhortó a los precandidatos a no fomentar la división con declaraciones.

Reconoció que los interesados no deben guardarse lo que sienten, sin embargo, deben valorar la unidad y en ese sentido "no se debe hablar nada más por hablar, si no hay sustento", recalcó.