No esperan repunte de visitantes en La Purísima

Habitantes de la localidad La Purísima, lugar donde se localiza el cráter de la Joya Honda no contemplan un incremento de visitantes durante este fin de semana por motivo del puente del lunes 21 de marzo.

Según los pobladores este sitio hasta el momento no rebasa en un día ni la visita de 200 personas, pues generalmente durante un día acuden de 50 a 100 como máximo, siendo el domingo el día en el que se observa la entrada de más vehículos.

"Si entran carros con familias, pero pocas, digamos que un día unos 10 o 15 carros, o gente que viene en motos, pero solo sábado o domingo, entre semana uno".

La casa de la señora Leonor es una de las viviendas que se localiza en el camino principal o de entrada a esta localidad, y uno de los pocos o él único en el que los visitantes pueden comprar comida.

Platico que debido a que durante el fin de semana desde hace aproximadamente dos años comenzó a notar que entraban vehículos preguntando por el paraje natural, vio en ello la oportunidad de generar un ingreso con la venta de gorditas, sopes, café y refrescos.

"Solo el fin de semana es cuando me pongo a vender, porque la gente preguntaba por comida, y no había nadie que vendiera, son pocas las tiendas y no hay mucha variedad, de ahí fue que le dije a mi esposo que adecuará un lugar y me fabricó una especie de cabaña aquí en mi casa".

Señaló que generalmente solo el domingo es cuando se instala, pues vende a muy temprana hora, café a motociclistas, o personas que acuden en grupos a realizar senderismo hacia la parte más baja del cráter.

Ante la cercanía de la semana santa confío en que se tenga mayor flujo de personas, "para los días santos no creo que haya mucha gente, más bien el sábado de gloria y domingo es cuando pueden bajar más", expresó.