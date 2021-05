No esperaré las "migajas" de la Federación para rescatar al campo: Octavio

Ébano, S.L.P.- De gira por la Huasteca potosina, en la comunidad Plan de Iguala del municipio de Ébano, Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" a la gubernatura del estado, se comprometió con productores agrícolas a rescatar el campo del abandono en que lo tiene la Federación que desapareció todos los programas que lo beneficiaban.

Afirmó que no esperará "migajas" de la Federación y con recursos estatales le dará un nuevo impulso.

"De manera absurda el gobierno de la República desapareció los programas para el campo. Hoy no hay apoyos, no hay infraestructura. Hoy los campesinos están arañándole a la tierra con sus propios esfuerzos.

Estamos olvidando el sector más importante: el primario, pero sin este sector no comemos. Han equivocado la estrategia. Yo no voy a esperar a que me caigan migajas del cielo, vamos a rascarnos con nuestras uñas, no vamos a olvidar al campo", sostuvo.

Por la mañana, en San Antonio Huichimal, uno de los ejidos de la Cordillera Tének en Ciudad Valles, Octavio Pedroza se comprometió a rescatar la Zona Tének del abandono en el que se encuentra desde hace años y donde viven más de 15 mil personas.

Detalló que las prioridades para la Cordillera serán: salud, carreteras en buen estado y agua potable. Los habitantes de este ejido le entregaron el bastón de mando y al recibirlo Octavio Pedroza afirmó: "este bastón de mando no es solo para la foto, sino que me compromete a cumplirle a la comunidad Tének. Vamos a darle cauce y seguimiento a sus peticiones y necesidades ancestrales".

El candidato del PRI, PAN, PRD y CP se comprometió a fortalecer la infraestructura de los centros de salud que requieren un tratamiento especial, porque ahí vive la "gente más olvidada"; reconstruir la red de caminos que está destrozada; y garantizar el agua potable, pues, dijo, resulta paradójico que la zona del estado con más recursos naturales carezca de agua.

En ambos eventos, el candidato de la Coalición aseguró que vienen los mejores tiempos para la Huasteca Potosina y que le lastima que muchos huastecos se sientan más cercanos a Tamaulipas que a San Luis. "Esta zona del estado va a vivir sus mejores años".

Acompañaron a Octavio Pedroza a estos encuentros, su esposa Gabriela Nales; los candidatos y candidatas de la Coalición a alcaldías, diputaciones locales y federales como: Marco Antonio Guillén, candidato a alcalde de Ciudad Valles; Xitlálic Sánchez Servín, candidata a diputada federal por el IV distrito; Margarita Ibarra, candidata a diputada local por el distrito XII; Liliana Flores, candidata a diputada local por el distrito XIII; María de Lourdes Hernández, candidata a presidenta municipal de Ébano y Francisco Limas, candidato a alcalde de Tamuín. En Ébano se contó con la presencia del alcalde Crispín Ordaz.