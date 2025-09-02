logo pulso
No formalizan denuncias por violencia familiar: SSPC

La SSPC de la capital atiende de forma diaria un promedio de entre 3 o 4 eventos

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2025 01:45 p.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, informó que de forma diaria se atienden un promedio de entre 3 o 4 casos de violencia familiar

"El tema de violencia familiar sigue siendo un tema de atención prioritario, sí traemos un promedio de unas 3 o 4 denuncias por violencia familiar", señaló.

Lamentó que no existe una cultura de denuncia al respecto de estos casos, pues destacó que solo se solicita la presencia policial en los domicilios de los agresores a fin de coadyuvar en estos casos y retirar a la parte afectada.

"Cuando llegamos y el agresor se encuentra en el domicilio, muchas de las veces lo que la parte afectada quiere es nada más que se le retire del lugar, es un delito que es a petición de parte y nosotros lo que hacemos es hacer la presencia y resguardar a la violentada". 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a julio, la capital potosina ha registrado un total de 2 mil 616 casos de violencia familiar, lo que representa una disminución del 4.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024.

