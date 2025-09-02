logo pulso
Depresión tropical Doce-E se convierte en tormenta "Lorena"

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 01:20 p.m.
Depresión tropical Doce-E se convierte en tormenta Lorena

La depresión tropical Doce-E se intensificó a la tormenta tropical "Lorena" en el océano Pacífico nororiental. Su centro se localizó a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste de 22 km/h.
De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, los desprendimientos nubosos del sistema provocarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.
Además, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y Sinaloa.
Se informó que las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Por lo anterior se pide a la población estar atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Depresión tropical Doce-E se convierte en tormenta "Lorena"

