No habrá agua del Realito por dos años: EGC

Si no resolvemos ahora, en mayo nos vamos a quedar sin agua del Realito, pero el proceso de recuperación del caudal del Realito tardará más o menos dos años, si se incluye la reparación de fugas, informó el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, en reunión con la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Dijo que de cada diez litros de agua se fugan cinco. Advirtió que la cartera vencida está en mil 160 millones de pesos, de los cuales son 105 usuarios industriales y 200 millones usuarios comerciales.

Anunció que para el plan de remediación de Interpas no tiene dinero, pero el Ayuntamiento de la capital va a ajustar planes de infraestructura para dar prioridad al abastecimiento de agua potable.

Dijo que hay una serie de problemas que incluyen el hecho de que el constructor del acueducto de la presa del Realito no edificó las líneas de agua de uno de los tanques de almacenamiento, y no se tiene la infraestructura que se pagó y no se ha terminado de pagar, porque no existe la línea de agua del tanque del Aguaje.

El acueducto se ha descompuesto 56 veces; en 15 meses de administración ha fallado 36 veces. En 2023, ya se ha reventado 7 veces y el periodo máximo es de 28 días sin agua, “y es un tiempo muy largo”.