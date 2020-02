"No habrá impunidad" en casos de la alcaldía

Luego de que la alcaldía capitalina, por voz de su secretario general, hiciera un público cuestionamiento al avance de las investigaciones a las denuncias interpuestas contra actos de la anterior administración, el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), Federico Garza Herrera, informó que las carpetas en contra de ex funcionarios municipales se están atendiendo por medio de la Visitaduría General y la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la Fiscalía no ofreció mayores detalles sobre las cinco carpetas de denuncias presentadas por corrupción, uso indebido de atribuciones, y peculado.

"Se están integrando y en el momento en el que el agente del Ministerio Público considere que están integradas, habrá que resolverlas conforme a derecho", estableció el funcionario mediante un comunicado.

En cuanto al largo tiempo transcurrido sin resultados desde que se interpuso la primera denuncia, el fiscal general del Estado, señaló que el sistema de justicia actual es diferente al que se tenía con anterioridad, pues ahora se les asignan a ambas partes poder aportar pruebas. "El hecho de poner la denuncia no quiere decir que existan elementos, hay que aportarlos, hay que integrar los hechos con apariencia de delito y en función de esto, al agente del Ministerio Público se pronuncia", puntualizó.

Garza Herrera agregó que no habrá impunidad en los casos del municipio capitalino ni en los 60 procedimientos iniciados en contra de servidores públicos, quienes enfrentan delitos como enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, entre otros. Dentro de los involucrados hay síndicos municipales, presidentes municipales, ex legisladores e incluso un actuario judicial, "ustedes saben que nadie está por encima de la ley", comentó.

Finalmente, el fiscal mencionó que hay asuntos que por su propia naturaleza se tardan porque se piden informes a otras instancias, como lo es a la Auditoría Superior del Estado (ASE) o a la Federación, para robustecer la posible responsabilidad de alguien.

A la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento dirigió cinco denuncias, una por la simulación de pago durante dos años y diez meses a un trabajador fantasma; otra por más de 150 millones de pesos de Interapas para cubrir los servicios de un hospital pero con costos sobrepreciados.

El regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Waldo Luna, dijo que no es ninguna falta menor el que hayan desviado más de 267 millones de pesos de impuestos que descontaron al personal, pero que nunca pagaron a Hacienda; ni tampoco que no se haya realizado la modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena, pese a que se pagaron más de 112 millones por esa obra que no se llevó a cabo; el que se haya simulado la compra de medicamentos por más de 42 millones, mucho menos que recursos que eran para seguridad – más de 8 millones de pesos-, se hayan empleado

para adquirir ollas.