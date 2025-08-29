logo pulso
No hay denuncias por abusos de camioneros en la Fenapo: SCT

Sin embrago, se les envió un exhorto a los concesionarios, señaló Araceli Martínez Acosta

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2025 04:21 p.m.
A
Araceli Martínez Acosta / Foto: Pulso

Araceli Martínez Acosta / Foto: Pulso

Si bien no se presentaron denuncias formales por chóferes de camiones que cobraran 20 pesos como tarifa de traslado a los asistentes que salían de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se envió un exhorto a los concesionarios del transporte urbano para que respeten el costo oficial.

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien advirtió que el aumento de costo tarifario no existe ni está validado por el del Gobierno del Estado durante el evento ferial.

De acuerdo con algunos de los testimonios ciudadanos, dicho abuso se cometió en diferentes días, por ejemplo, luego de salir del concierto de Malilla, una pasajera que abordó la ruta 28, refirió que un intermediario en el acceso del camión le dijo que después de las 10:30 los autobuses cobraban 20 pesos, equivalente a un aumento del 60 por ciento, considerando que el precio es de 12.50 pesos.

"Tuvimos conocimiento mediático sobre ese tema, sin embargo, no tenemos ninguna queja al respecto, pero sí se envió un exhorto a todos los concesionarios, pues para que se conduzcan en el deber ser", concluyó.

