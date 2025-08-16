Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC
Una de las personas fue acusada de robo, precisó Jesús Juárez Hernández
En lo que va de desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se registra una incidencia delictiva prácticamente nula, pues sólo se ha detenido a tres personas al interior del lugar, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Refirió que, de las tres personas una fue aprehendida y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusada del delito de robo de una cartera; las otras dos no las especificó.
Destacó que, a diferencia de la edición 2024 donde detectaron y detuvieron a integrantes de dos grupos de delincuentes organizados procedentes del Estado de México, dedicados al atraco de celulares y carteras, este año no se ha identificado una situación similar.
"Hasta ahorita no hemos tenido eso. Ha sido más como pérdidas, que a alguien se le perdió el celular. Sí tenemos un detenido por el robo de una cartera nada más, desde lo que va del 8 de este mes que empezó la feria", comentó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC
Rubén Pacheco
Una de las personas fue acusada de robo, precisó Jesús Juárez Hernández
Camioneta de Sectur cae en barranco; no se reportan heridos
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió en la carretera Valles-Rioverde, entre los ejidos La Pitahaya y Los Otates
Ataque a balazos deja un hombre herido en Valles
Huasteca Hoy
Los hechos, la mañana de este sábado en el ejido Sabino del Obispo