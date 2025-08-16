logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC

Una de las personas fue acusada de robo, precisó Jesús Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Agosto 16, 2025 01:18 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

En lo que va de desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se registra una incidencia delictiva prácticamente nula, pues sólo se ha detenido a tres personas al interior del lugar, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Refirió que, de las tres personas una fue aprehendida y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusada del delito de robo de una cartera; las otras dos no las especificó.

Destacó que, a diferencia de la edición 2024 donde detectaron y detuvieron a integrantes de dos grupos de delincuentes organizados procedentes del Estado de México, dedicados al atraco de celulares y carteras, este año no se ha identificado una situación similar.

"Hasta ahorita no hemos tenido eso. Ha sido más como pérdidas, que a alguien se le perdió el celular. Sí tenemos un detenido por el robo de una cartera nada más, desde lo que va del 8 de este mes que empezó la feria", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC
Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC

Sólo tres detenidos en la Fenapo, reporta la SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Una de las personas fue acusada de robo, precisó Jesús Juárez Hernández

Camioneta de Sectur cae en barranco; no se reportan heridos
Camioneta de Sectur cae en barranco; no se reportan heridos

Camioneta de Sectur cae en barranco; no se reportan heridos

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en la carretera Valles-Rioverde, entre los ejidos La Pitahaya y Los Otates

Ataque a balazos deja un hombre herido en Valles
Ataque a balazos deja un hombre herido en Valles

Ataque a balazos deja un hombre herido en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, la mañana de este sábado en el ejido Sabino del Obispo

En operativo, cae narcotaxista en Ciudad Valles
En operativo, cae narcotaxista en Ciudad Valles

En operativo, cae 'narcotaxista' en Ciudad Valles

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal puso al detenido a disposición de la FGE