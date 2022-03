"No hay nada que ocultar sobre patrullas"

Luego de que un columnista del periódico El Financiero revelara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estaría investigando el contrato de arrendamiento de 92 vehículos policiacos del Ayuntamiento de la capital, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos descartó que haya "algo qué temer" en la actuación municipal dentro del tema de las nuevas patrullas de la "PoliSÍa".

"No vi la columna, pero no me merece comentario alguno, ya que no es una información, sino sólo un dato en una columna de opinión. No hay recurso federal implicado y quizás el columnista no tenía todos los datos sobre el tema", fue la respuesta del alcalde a la pregunta de qué opinión le merecía la posibilidad de que la SFP pudiera investigar el contrato de las patrullas y sus pormenores.

De acuerdo a fuentes municipales, las nuevas patrullas se arrendaron con recursos propios, por lo que el contrato no sería materia ni de la Secretaría de la Función Pública ni de la Auditoría Superior de la Federación, sino de la Auditoría Superior del Estado, en todo caso.

"No hay nada que temer respecto a la actuación municipal; que teman otros, los que sí gastaron mal los recursos federales, y me refiero a la anterior administración", atajó el presidente municipal.

Fue el columnista Darío Celis quien, desde el lunes pasado en El Financiero comentó que "la Función Pública, que comanda Roberto Salcedo, analiza e investiga el contrato que otorgó de manera directa Enrique Galindo, presidente municipal de San Luis Potosí, a favor de Lumo Financiera de Luis Montaño por más de 203 millones de pesos".