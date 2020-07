"No importa que me sigan sancionando", dice Gallardo Cardona tras determinación del INE

El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona informó que acatará la disposición del INE, la cual ordenó el retiro de publicaciones catalogadas como promoción personalizada durante la emergencia sanitaria.

Dijo ser respetuoso de las instituciones, sin embargo, aseguró que no comparte sus lineamientos.

Cuestionó por qué el INE no ha sancionado a todos estos políticos que no salieron a ayudar a la gente "y no fueron solidarios con todo el pueblo".

"A pesar de la famosa sanción de que quite mi publicación yo voy a seguir apoyando a los mexicanos y a mi pueblo de San Luis Potosí, con apoyos sociales, no importa que me sigan sancionando, soy respetuoso de las instituciones, no comparto sus lineamientos, se sanciona a quienes apoyan al pueblo y se beneficia a los que gastan el dinero de la ciudadanía" expresó.