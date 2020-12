"No me doblegaré", dice Primo Dothé

De llegar al poder no "me doblegaré" por el pueblo potosino en Palacio de Gobierno ante los "poderosos", dijo Primo Dothé Mata, aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al concluir las actividades de la precampaña para el proceso interno morenista, el también senador dijo que así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de San Luis Potosí debe comenzar a trabajar desde muy temprano y hasta muy tarde "en la búsqueda de soluciones" de los gobernados.

El político aseguró ante cientos de simpatizantes en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, que no será parte de ninguna complicidad, con ningún poder que vaya en contra de la población potosina.

Dothé Mata aseguró que no tolerará flojeras, ni indolencias de sus subordinados, colaboradores y cuerpo de trabajo gubernamental, ya que la ciudadanía está a la espera de soluciones inmediatas.

"Si nunca me doblegué y nunca me doblé aunque me hayan castigado; si nunca me rendí, si nunca me vencí ante los poderosos ni en la plaza, ni en la calle, ni en la caminata, menos me voy a doblegar por el pueblo potosino en Palacio de Gobierno", concluyó.