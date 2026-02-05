logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No se considera derribar árboles en proyecto 'Splash': Segam

Sonia Mendoza también acusa a Cambio de Ruta de no tener un interés ambiental legítimo

Por Rubén Pacheco

Febrero 05, 2026 01:13 p.m.
A
No se considera derribar árboles en proyecto Splash: Segam

Mientras la Comisión Estatal del Agua (CEA) afirmó que existe solvencia hídrica para el proyecto de rehabilitación del Splash, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que, dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental(MIA) no se tiene considerado derribar árboles.

Al respecto, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Segam, precisó que la MIA ya fue entregada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en cuyo documento se definió que la superficie considerada no se amplió, sino que mantiene el plano original.

Exteriorizó que, si bien ahora todo es responsabilidad de la Seduvop, la Segam mantiene seguimiento de la obra, a fin de detectar posibles afectaciones en el arbolado, así como apertura para dialogar con Cambio de Ruta y otros ambientalistas que deseen abordar el tema.

"No tenemos conocimiento de los árboles que dice Cambio de Ruta. Obviamente que, pues estamos abiertos a cualquier situación (...) posiblemente ellos tengan otra información adicional. Estamos viendo que se les negó la protección de la autoridad federal, pero estamos abiertos (a escuchar a Cambio de Ruta)", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También acusó que la impugnación de la asociación civil no busca un interés ambiental, sino detener la recuperación del complejo acuático.

"Para mantener los proyectos, se tiene. La verdad, definitivamente hídricamente (sic) se tienen. El gran problema de los amparos, es que llevan otro trasfondo. No quieren que se hagan las obras", remató.

LEA TAMBIÉN

Niega SCJN nuevo amparo a ecologistas

Cambio de Ruta denuncia que juez usó "tecnicismo inaplicable"

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No se considera derribar árboles en proyecto Splash: Segam
No se considera derribar árboles en proyecto Splash: Segam

No se considera derribar árboles en proyecto 'Splash': Segam

SLP

Rubén Pacheco

Sonia Mendoza también acusa a Cambio de Ruta de no tener un interés ambiental legítimo

Violencia familiar sigue como principal riesgo para capitalinas
Violencia familiar sigue como principal riesgo para capitalinas

"Violencia familiar sigue como principal riesgo para capitalinas"

SLP

PULSO

La SSPC atiende entre 12 y 13 reportes semanales , dijo Villa Gutiérrez

Alistan videovigilancia y checador facial en los Cobach
Alistan videovigilancia y checador facial en los Cobach

Alistan videovigilancia y checador facial en los Cobach

SLP

Rubén Pacheco

Buscan inhibir el acoso escolar y garantizar la seguridad de los alumnos, explicó Centeno Trejo

En clínica 50, primera donación multiorgánica de 2026
En clínica 50, primera donación multiorgánica de 2026

En clínica 50, primera donación multiorgánica de 2026

SLP

Redacción

Un joven de 18 años y su familia permitirán brindar esperanza a pacientes de Coahuila y Nuevo León