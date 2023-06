No se permitirán afectaciones a terceras personas, dice Gobierno tras bloqueo carretero

No se permitirá que por alguna inconformidad legítima o no, se afecte a terceras personas, cerrando vías de comunicación importantes como la carretera 57, como ocurrió este jueves donde habitantes de Santa María del Río la bloquearon por una inconformidad relacionada con la construcción de una gasolinera, indicó el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, asimismo, expresó que es probable que se cancele el permiso por parte del Ayuntamiento.

Indicó que esta inconformidad de los habitantes de Santa María es porque no están de acuerdo en que se instale una gasolinera en la cabecera municipal, "había una manifestación permanente a las afueras de ese lugar, pero el día de ayer optaron por bloquear la carretera 57 y nosotros lo que hacemos como estado es ir de inmediato, hacernos presente para poder encontrar una solución, sobre todo por la afectación a terceros que implicaba el bloqueo de la carretera".

El funcionario estatal expuso que ayer mismo habló con la presidenta municipal, Miriam Martínez Trejo, para solicitarle que se instalara una mesa de trabajo para resolver el conflicto, en la cual llegaron a acuerdos que se firmaron.

"Desgraciadamente hubo este bloqueo que paró algún tiempo este tráfico, nosotros les habíamos comentado que si no había una solución íbamos a tener que moverlos, si no lo hacían de forma voluntaria y esa ha sido la indicación, porque no vamos a permitir que alguna inconformidad sea legítima o no, tenga como consecuencia la afectación a terceras personas", sentenció.

Puntualizó que, la cancelación de la obra es una decisión de la autoridad municipal y al parecer se va optar por cancelar esta obra que no quieren los habitantes del municipio.