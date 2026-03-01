logo pulso
"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina

Afirma que no hay datos claros que justifiquen levantar el mecanismo.

Por Samuel Moreno

Marzo 01, 2026 02:37 p.m.
A
"No se puede retirar la Alerta de Genero": Urbina

Antes de pensar en retirar la Alerta de Violencia de Género en la capital, es indispensable demostrar con datos verificables que la violencia contra las mujeres ha disminuido de manera real y sostenida, advirtió la regidora Adriana Urbina, representante de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La edil fijó postura al señalar que no existen aún condiciones objetivas que respalden una decisión de esa magnitud. Subrayó que la permanencia o no del mecanismo debe sustentarse en indicadores claros, evaluaciones técnicas y resultados medibles, no únicamente en reportes estadísticos que podrían estar influenciados por subregistros o cambios en la tipificación de delitos.

A su consideración, hablar de una reducción en cifras no equivale necesariamente a una disminución efectiva de la violencia. Recordó que los feminicidios y otras agresiones siguen presentes y forman parte de una problemática estructural que no se resuelve con ajustes administrativos ni con interpretaciones optimistas de los números.

Urbina alertó que levantar la alerta sin transformaciones profundas enviaría una señal equivocada a las víctimas y a sus familias, pues podría interpretarse como un cierre anticipado de una problemática que continúa impactando la vida cotidiana de miles de mujeres en la capital potosina.

Además, enfatizó que la violencia no se limita a hechos físicos extremos, sino que también se manifiesta en formas psicológicas, económicas e institucionales que suelen quedar fuera de los registros oficiales, pero que mantienen condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Finalmente, la regidora insistió en que las políticas públicas en materia de género deben trascender el discurso y traducirse en acciones concretas, particularmente en el fortalecimiento del sistema de cuidados y en estrategias focalizadas para mujeres en situación de mayor riesgo, como paso indispensable para avanzar hacia una ciudad más segura y equitativa....

