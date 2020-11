"No se vale que hagan mítines", reprocha Priego; pide actuar contra tumultos

El vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera criticó que políticos convoquen a personas a los mítines y pidió que las autoridades civiles actúen en consecuencia.

Recordó que en los casos de covid en San Luis Potosí "no hemos bajado ni un poquito siquiera"

"El Ceepac no tiene poder suficiente para prohibir este tipo de reuniones pero la autoridad civil sí puede evitar estos tumultos, ojalá que la autoridad civil haga lo que tiene que hacer porque entre más se prolongue la pandemia habrá más pobreza, más desempleo, más empresas y negocios que cierren, no se vale que se haga este tipo de mítines y si la autoridad electoral no puede hacer algo, la autoridad civil sí"

Consideró una irresponsabilidad que por una despensa alguien ponga en riesgo su vida, "si tienen ganas de darles una despensa, que se las lleven a su casa".

Recordó que ni la Basílica de Guadalupe permitirá los eventos masivos, por lo que exhortó a los precandidatos a evitar las congregaciones.

Respecto a la ruptura de la coalición Morena-PVEM para la candidatura ala gubernatura, consideró muy peligroso para Morena "imponer a un candidato rechazado por la militancia".