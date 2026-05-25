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No ve Mecanismo ataque a la libertad de expresión en SL

Señalan que sesionaron y que no ven riesgo en labor periodística

Por Rubén Pacheco

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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No ve Mecanismo ataque a la libertad de expresión en SL
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      La reciente detención de dos mujeres vinculadas a portales de información, debido a la imputación por la nueva "Ley 

      Serrano", no se realizó bajo un contexto del ejercicio periodístico, evaluó el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

      Refirió que dará seguimiento a cualquier situación que pudiera limitar la actividad periodística en la entidad potosina.

      Informó que tras confirmarse el arresto de las dos mujeres el pasado 21 de mayo de 2026, se generó preocupación e inquietud en el gremio periodístico y la sociedad en general.

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      Por ello, las y los integrantes sesionaron para valorar si existían elementos que advirtieran afectaciones a las y los periodistas, sin embargo, a su criterio, no existió ninguna vulnerabilidad en ese sentido.

      "Este Mecanismo Estatal se pronuncia a favor de la libertad de expresión y del pleno respeto al ejercicio periodístico, reconociendo su importancia vital para el desarrollo efectivo de la democracia", dijo en un pronunciamiento.

      Sostuvo que mantiene vigilancia v seguimiento ante cualquier situación que pudiera limitar o impedir la libertad de expresión.

      Exhortó a las instituciones públicas a conducirse con respeto a los derechos humanos de todas las personas, específicamente la libertad de expresión, así como a garantizar el ejercicio periodístico en el marco de sus atribuciones.

      "Se insta a evitar la difusión de información no oficial, que pudiera inhibir a las víctimas del delito a denunciar situaciones ilícitas que atentar en contra de su dignidad", concluyó.

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