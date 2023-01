Nobel 2009, William Daniel Phillips demuestra ante universitarios las genialidades de la ciencia

William Daniel Phillips, Premio Nobel de Física 1997 y Doctorado Honoris Causa 2009 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, impartió una conferencia, para mostrar el lado divertido de la ciencia, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

En su exposición "Time Einstein and the coolest stuff in the universe" ("Tiempo de Einstein y las cosas más geniales del universo"), Phillips mostró con sus propios equipos, la forma de trabajar con la recuperación de átomos para estudiarlos, por medio de métodos para licuar el agente que los semiinmoviliza.

Precisamente esa es la teoría que luego se tradujo en práctica, y le valió el Premio Nobel de Física.

Explicó la relatividad del tiempo y el espacio a través de procesos de medición por medio de relojes astrofísicos, los efectos de la tierra que no afectados por la distancia de la tierra al Sol.

Con elementos que van desde globos hasta un billete de 20 pesos, explicó la forma en que la materia se puede desintegrar con la acción de diversas exposiciones de materiales al nitrógeno líquido y el agua.

Ante jóvenes y niños invitados, hizo un experimento en un globo con aire frío, para introducirlo al nitrógeno líquido, y comprobó en público, la modificación del estado de la materia.

Para los niños invitados, todos estudiantes, elaboró diversos juegos con nitrógeno licuado, involucrando flores, objetos diversos y globos que tronó y en todos ellos, demostró los cambios de su solidez material, desde su estado original hasta su desintegración.

Para el caso del uso del nitrógeno líquido en la medicina, citó el ejemplo de un paciente que llega con el doctor a extirparse un granito, y se le quema con nitrógeno líquido.