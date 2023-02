Nombrar a cárteles "organizaciones terroristas" vulneraría soberanía: Torres Sánchez

Nombrar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como "organizaciones terroristas", a solicitud de fiscales en los Estados Unidos de América, podría abrir la puerta a una vulneración de la soberanía nacional, consideró J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno de San Luis Potosí.

Cuestionado sobre este tema, el funcionario expuso que "cualquier idea con el fin de frenar el tema de la inseguridad es buena, pero habría que ser muy cuidadosos y no salir con ocurrencias".

Agregó que hoy en día, "por lo menos en los catálogos penales en México, está previsto el delito de terrorismo y hay una clara diferencia entre este y delitos como el narcotráfico".

"No se tienen que confundir las cosas... por el momento, legalmente está bien regulado el tema de la delincuencia organizada, que en realidad no tienen nada qué ver con lo que se pudiera denominar terrorismo, tal como sucede en otras partes del mundo. Eso implica atentar contra la humanidad de forma genérica y no es el caso", destacó Guadalupe Torres.

El secretario precisó que en el caso de la delincuencia organizada en México la motivación no es otra más que el lucro, el dinero que se obtiene del tráfico de drogas y no por temas ideológicos o de otras características como se da en el caso del terrorismo internacional.

Por ello, el funcionario se pronunció de forma contundente con que no está de acuerdo en que se clasifique de esta forma.